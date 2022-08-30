Павел Малков: Улучшение качества жизни рязанцев – наша общая задача

Врио губернатора Павел Малков принял участие в заседании расширенной коллегии Управления ФНС по Рязанской области. На заседании обсудили итоги работы налоговых органов в первом полугодии 2022 года.

В коллегии приняли участие руководитель Управления ФНС России по Рязанской области Вячеслав Морозов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, региональный министр финансов Марина Наумова, руководители правоохранительных ведомств, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Врио главы региона отметил важность конструктивного взаимодействия правительства области и регионального Управления ФНС, в первую очередь, в вопросах наполнения бюджетов всех уровней, а также в социальных проектах и поддержке бизнеса.

– Налоговая служба выполняет очень важные задачи. Реализация наших планов по улучшению качества жизни рязанцев во многом зависит от налоговых поступлений. Это и поддержка бизнеса, и социальной инфраструктуры, и школы, и детские сады, больницы, объекты культуры, спорта, дороги, благоустройство, – подчеркнул он.

Как отметил руководитель УФНС России по Рязанской области Вячеслав Морозов, в областной бюджет в 1 полугодии поступило 23 млрд 155 млн рублей, что на 32,8% больше поступлений аналогичного периода 2021 года. Он подчеркнул, что были приняты важные нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня для поддержки бизнеса и граждан.

Всего на территории Рязанской области на данный момент действует более 30 мер поддержки предпринимательства по различным направлениям от преференций в области налогового законодательства до предоставления субсидий и льготных займов.