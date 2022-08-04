7info

Павел Малков: Так как ДК в Калинино, и должен выглядеть дом культуры на селе

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков осмотрел современный ДК в селе Калинино Александро-Невского района, который был введен в эксплуатацию в этом году. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Объект был построен в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Ранее клуб располагался в старом приспособленном здании. А после того, как его снесли, все культурные мероприятия проводились на базе местной школы.

Общая площадь нового 2-этажного ДК почти 700 кв. м. Он включает зрительный зал на 150 мест, библиотеку, помещения для занятия хореографией и кружковой работы.

Заведующая Калининским Домом культуры Оксана Перчик проинформировала Малкова о том, что новый ДК стал центром культурного притяжения для жителей с. Калинино, а также близлежащих населенных пунктов: д. Лапотские Выселки, д. Голофеевка, д. Яхонтово, с. Ново-Тишевое, с. Красное Знамя. В клубе проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные памятным датам, работают 10 творческих объединений: театральное, танцевальное, вокальное, декоративно-прикладное и др.

В местной библиотеке реализуются программы, направленные на изучение краеведения и экологии родного края. Кроме того, организованы уроки компьютерной грамотности.

Врио губернатора отметил, что строительство и модернизация сельских домов культуры — одно из приоритетных направлений работы регионального правительства.

«На мой взгляд, так как ДК в Калинино, и должен выглядеть дом культуры на селе. Современное оборудование, которое дает новые возможности для культурно-досуговой работы. Большое количество творческих объединений. Очень много детей занимается, — сказал Павел Малков. — Самое главное, что новым культурным центром довольны жители. Видно, что он нужен и востребован. Поэтому таких объектов в наших селах должно быть больше. Мы будем продолжать их строить, наполнять смыслом и содержанием».

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7