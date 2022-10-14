Павел Малков: Сегодня бизнесу особенно важна поддержка

Сегодня бизнесу особенно важна поддержка. Об этом сказал губернатор в ходе рабочей встречи с представителями Рязанской Торгово-промышленной палаты, которая прошла 14 октября.
Во встрече также приняли участие заместитель председателя правительства области Юлия Швакова, руководители и представители ряда министерств региона.
Приветствуя участников встречи, Павел Малков отметил, что Рязанская Торгово-промышленная палата ведет значимую работу, представляет крупный бизнес и МСП, является надежным партнером региона.
На встрече обсудили вопросы, волнующие бизнес, а также общегородские проблемы. В частности, говорили о предоставлении земельных участков в индустриальном промышленном парке «Рязанский» малому бизнесу. В настоящее время прорабатывается вопрос строительства модульных зданий, в которых предприниматели смогут арендовать помещения.Павел Малков поручил в ближайшее время представить разработанный проект со сроками исполнения.
Еще одна важная тема — обеспечение промышленности кадрами.
Ряд поручений, сформированных в ходе встречи, касался системы дошкольного образования. Среди них — проработать вопрос предоставления компенсации части родительской оплаты за частный детский сад в случае, если ребенок не может попасть в муниципальное учреждение.
Также на встрече шла речь об изменении кадастровой стоимости земельных участков, продлении предоставляемых льгот для ИТ-компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, необходимости обустройства парковочных мест, создании пешеходного маршрута и единой туристической концепции.
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