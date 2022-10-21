Павел Малков рассказал о приезде в Рязанскую область президента России

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в телеграм-канале о визите в регион президента России Владимира Путина.

Напомним, 20 октября глава государства приезжал на полигон в Сельцы, проверить подготовку мобилизованных.

По словам Малкова, президент уделил внимание каждому направлению работы: от занятий по тактической и огневой подготовке до обеспечения экипировкой, оружием. Также президент общался лично с мобилизованными. Руслану из Сасова президент пожелал удачи и обнял нашего земляка.

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