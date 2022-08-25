Павел Малков: Рассчитываем, что 25 августа удастся взять под контроль распространение пожара

25 августа по поручению Владимира Путина в Рязанскую область приедут руководители федерального уровня.

Сегодня планируется обсудить организацию работы и решения, необходимые для улучшения ситуации. Как рассказал накануне поздно вечером врио рязанского губернатора в своём Telegram канале, в целом план разработан, ведётся работа.

Павел Малков: «Наша главная задача сейчас — ограничить распространение пожара на севере. Рассчитываем, что завтра эта задача будет решена и в целом в ситуации наступит переломный момент и удастся взять под контроль распространение пожара»

Врио главы Рязанской области отметил, что все населённые пункты на границе действия пожара удалось отстоять. При этом Павел Малков предостерёг граждан от посещения тех населённых пунктов, которые были эвакуированы, до стабилизации ситуации.

В Рязанской области сегодня ожидают приезда главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, мэра Москвы Сергея Собянина, министр природных ресурсов Александра Козлова, а также представителей профильных федеральных министерств и ведомств.

Карта пожаров по состоянию на минувшую ночь опубликована в группе Спас-Клепики Online ВКонтакте.