Павел Малков: Работа с людьми – прямая обязанность партии

Работа с людьми – прямая обязанность партии. Об этом сказал губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Павел Малков в ходе заседания Президиума регионального политсовета.
Открывая работу заседания, Павел Малков отметил, что на встрече с избранными главами субъектов президент Владимир Путин акцентировал внимание на том, что доверие людей необходимо оправдывать ежедневными делами и решением острых проблем, которые волнуют жителей. Ключевая задача остается неизменной – повышение качества жизни людей. На это направлена Народная программа партии. Она предусматривает строительство и ремонт дорог, школ, детских садов, обновление общественного транспорта, догазификацию, модернизацию первичного звена здравоохранения и многое другое.
В числе новых задач глава региона обозначил поддержку семей рязанцев, призванных из запаса, а также разъяснительную работу с гражданами по вопросам частичной мобилизации.
Участники заседания обсудили ряд кадровых вопросов. Прежде всего, были согласованы две кандидатуры для назначения на должность руководителя Регионального исполкома – врио руководителя региональной общественной приемной партии Юлии Феоктистовой и заместителя руководителя регионального исполкома Михаила Тихонского. Они будут представлены на рассмотрение президиума генерального совета партии «Единая Россия».
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