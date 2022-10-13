Павел Малков: Работа с людьми – прямая обязанность партии

Работа с людьми – прямая обязанность партии. Об этом сказал губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Павел Малков в ходе заседания Президиума регионального политсовета.

Открывая работу заседания, Павел Малков отметил, что на встрече с избранными главами субъектов президент Владимир Путин акцентировал внимание на том, что доверие людей необходимо оправдывать ежедневными делами и решением острых проблем, которые волнуют жителей. Ключевая задача остается неизменной – повышение качества жизни людей. На это направлена Народная программа партии. Она предусматривает строительство и ремонт дорог, школ, детских садов, обновление общественного транспорта, догазификацию, модернизацию первичного звена здравоохранения и многое другое.

– Независимо от внешних вызовов, все наши планы должны быть реализованы. Все инфраструктурные проекты, все программы развития. Этого ждет от нас Президент. Этого от нас ждут жители региона, – сказал Павел Малков и призвал активно включиться в работу партийные отделения всех уровней, а также сторонников партии. Он подчеркнул, что сейчас, как никогда, необходима консолидация и максимально ответственный подход к работе.

В числе новых задач глава региона обозначил поддержку семей рязанцев, призванных из запаса, а также разъяснительную работу с гражданами по вопросам частичной мобилизации.

– Работа с людьми – прямая обязанность партии. И ответственность за эту работу будет только возрастать, – сказал Павел Малков. – В первую очередь нужно обратить внимание на самих себя. Полностью избавиться от формальных подходов к работе. У «Единой России» не может быть сейчас размеренной и спокойной жизни. У нас особая роль и особая ответственность.

Участники заседания обсудили ряд кадровых вопросов. Прежде всего, были согласованы две кандидатуры для назначения на должность руководителя Регионального исполкома – врио руководителя региональной общественной приемной партии Юлии Феоктистовой и заместителя руководителя регионального исполкома Михаила Тихонского. Они будут представлены на рассмотрение президиума генерального совета партии «Единая Россия».

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