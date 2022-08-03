Татьяна Проводина

Павел Малков проверил работу по обращениям из соцсетей

Фото из группы Рязанская область ВКонтакте

Павел Малков проверил работу по обращениям из социальных сетей. Об этом сообщает паблик Рязанская область ВКонтакте.

На заседании правительства обсуждали, в частности, водоснабжение в Старожиловском районе. Глава районной администрации сообщил, что будет построен новый водозаборный узел. Сейчас заменены два глубинных насоса и две задвижки. Ситуация нормализовалась.

Рассмотрели обращение родителей учеников школы №60/61 в Рязани о закрытии кружка по изобразительному искусству. Выяснилось, что педагог ушла на пенсию. Занятия возобновятся, когда центр найдёт нового преподавателя.

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