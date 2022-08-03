Павел Малков проверил работу по обращениям из соцсетей

Павел Малков проверил работу по обращениям из социальных сетей. Об этом сообщает паблик Рязанская область ВКонтакте.

На заседании правительства обсуждали, в частности, водоснабжение в Старожиловском районе. Глава районной администрации сообщил, что будет построен новый водозаборный узел. Сейчас заменены два глубинных насоса и две задвижки. Ситуация нормализовалась.

Рассмотрели обращение родителей учеников школы №60/61 в Рязани о закрытии кружка по изобразительному искусству. Выяснилось, что педагог ушла на пенсию. Занятия возобновятся, когда центр найдёт нового преподавателя.