Павел Малков: Продолжим совместно работать с Министерством культуры России

Состоялась рабочая встреча Губернатора Павла Малкова и статс-секретаря – заместителя Министра культуры Российской Федерации Жанны Алексеевой, которая посетила Рязанскую область. На встрече обсуждались вопросы развития сферы культуры в регионе, в том числе в рамках национальных проектов «Культура» и «Семья».

Губернатор Павел Малков выразил благодарность Министерству культуры РФ за внимание и поддержку Рязанской области. В последние годы в регионе многое сделано по развитию и укреплению инфраструктуры, реставрации объектов, имеющих большую культурную и историческую ценность. Успешно реализованы крупные выставочные и фестивальные проекты.

«Учреждения культуры ремонтируются, оснащаются, строятся новые. Открыто новое здание музея-заповедника, проведена полная реставрация второй гимназии. И, самое главное, – идет реставрация Кремля, которую ждали в Рязани многие десятилетия. Уже сейчас его облик серьезно меняется в лучшую сторону. Поддержку Минкультуры России видим по всем фронтам, и будем совместно работать дальше», – сказал Павел Малков.

Статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева поблагодарила Губернатора Павла Малкова за поддержку культуры в регионе и пристальное внимание к творческим проектам.

«На поддержку культуры из федерального бюджета было выделено около 3 млрд рублей в рамках национального проекта «Культура». Работа за эти годы проделана масштабная, десятки объектов культуры были модернизированы, отдельно отмечу строительство здания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и реконструкцию с элементами реставрации Театра юного зрителя. Рада, что в этом году вы активно включились в реализацию нацпроекта «Семья»», – сказала она.

Замминистра отметила, что Рязанская область демонстрирует превосходные результаты и занимает лидирующие позиции по количеству модельных библиотек в ЦФО – на сегодняшний день в области открыто уже 26 модернизированных учреждений. Она подчеркнула, что большую роль в реализации этого мероприятия играет софинансирование регионом. Жанна Алексеева подчеркнула также, что с этого года в рамках нацпроекта «Семья» появилось новое направление – капитальный ремонт региональных и муниципальных библиотек, а с 2026 года на базе библиотек впервые будут создаваться культурно-просветительские центры.

В завершение встречи заместитель Министра отметила успехи Рязанской области в поддержке и развитии креативных индустрий. «Ярко и масштабно в Рязани прошел Всероссийский фестиваль школ креативных индустрий, который был посвящен Новогодней столице России. Надеюсь, что в октябре этого года мы уже вместе посмотрим и обсудим концепцию этого мероприятия», – сказала Жанна Алексеева.