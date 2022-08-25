Павел Малков: Продолжается борьба за населённые пункты в опасной зоне

В Деулино прибыли зампред Правительства РФ, глава комиссии Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, заместители руководителей ряда федеральных ведомств.

После авиаразведки провели заседание оперштаба.

Скорректировали действия по локализации очагов, усилия всех служб с учётом метеопрогноза.

Погодные условия по-прежнему неблагоприятные. Основной пожар продвинулся в северном направлении, но площадь активного горения удаётся сдерживать в прежнем размере. За ночь ликвидирован очаг лесного пожара в Ермишинском районе.

Проведены серьёзные работы по прокладке минерализованных полос и проливу кромки пожара. Авиацией проведено 2,5 тыс. сбросов. Это свыше 19 тыс.тонн воды.

Все силы и службы работают в напряжённом режиме. Продолжается борьба за населённые пункты в опасной зоне, сейчас все они находятся под защитой. На заседании оперштаба Дмитрий Григоренко отметил работу региона и глав районных администраций по эвакуации жителей и организации временных пунктов размещения.

Ситуация контролируется. Сил для тушения достаточно. Поперёк направления распространения пожара с помощью тяжёлой техники сформирована защитная полоса. Она перекрывает движение огню и обеспечивает доступ людям и технике для борьбы с ним.