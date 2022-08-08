Павел Малков: Преодолен знаковый рубеж в 1 миллион тонн зерна

8 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков обратился к аграриям и поблагодарил их за достижение высоких показателей уборочной кампании.

В обращении главы региона к работникам АПК отмечается:

– В Рязанской области преодолен знаковый рубеж в уборочной кампании – 1 млн тонн зерна. Это закономерный результат высокопрофессиональной и целеустремленной командной работы агрономов, комбайнеров и механизаторов, водителей и инженеров, всех участников уборочной кампании. Каждый из вас вносит свой достойный вклад в важнейшую работу по сбору выращенного урожая и созданию продовольственной безопасности региона и страны в целом. Благодарю за нелегкий, самоотверженный и добросовестный труд. Убежден, что уборочные работы продолжатся не менее энергично, пройдут хорошими темпами, и вам вновь удастся добиться рекордного результата!.

Сейчас уборочная кампания проходит во всех муниципальных районах Рязанской области. Зерновые культуры обмолочены на площади 236 тыс. га, что составляет 34,2% от плана. Собрано 1099,5 тыс. тонн при урожайности 46,6 ц/га.

В целом по региону урожайность зерновых культур на 13,5 ц/га превышает аналогичный показатель прошлого года. Свыше 50 ц/га собирают аграрии в Александро-Невском, Ряжском, Сапожковском, Сараевском и Милославском районах.

Более 60% площадей зерновых обмолочено в Александро-Невском районе при наибольшей урожайности 57,6 ц/га, валовый сбор составляет 99 тыс. тонн. Аграрии Сараевского района перешагнули стотысячный рубеж, собрано 131,2 тыс. тонн зерна.

Кроме того, продолжается заготовка кормов: травы скошены на площади 104,1 тыс. га (77,4% от плана). Заготовлено 94,5 тыс. т сена (94,2%), 488,4 тыс. т сенажа (115,9%), 8,2 тыс. т силоса (1,3%). На 1 условную голову КРС заготовлено по 16,1 центнеров кормовых единиц.