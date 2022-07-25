Павел Малков предложил демонтировать верхние трибуны рязанского стадиона ЦСК

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков в понедельник, 25 июля, посетил ключевые спортивные объекты Рязани. Одним из них стал стадион ЦСК.

Директор стадиона Алексей Морозов рассказал Малкову, что бетонные конструкции объекта изрядно изношены. Второй ярус находится в ограниченной работоспособности. Врио губернатора выдвинул предложение демонтировать верхние трибуны.

Морозов ответил, что демонтировать все трибуны — достаточно затратно и «вряд ли функционально правильно. По итогу посещения объекта Малков поручил оценить текущее состояние стадиона, провести экспертизу и аудит.