Павел Малков посетил Ухоловский и Сараевский районы.

Впечатлениями от поездки врио рязанского губернатора поделился на своей странице ВКонтакте.

Павел Малков посетил много интересных объектов – школы, детские сады, спортивные объекты и строящиеся предприятия.

Побывал врио главы региона и на некоторых проблемных территориях, пообщался с местными жителями.

Рассказал Павел Малков и о первых договорённостях. По просьбе жителей строительство одной из дорог будет завершено к 1 сентября, а поликлиника должна получить аппарат КТ и маммограф. Пациенту в остром состоянии сложно добраться до места, где ему окажут помощь, – отметил врио главы региона.

Павел Малков: «Сараевцам необходимо строительство новой поликлиники»

Врио губернатора Рязанской области поблагодарил за тёплое и живое общение жителей Ухолово, с которыми встреча проходила на Аллее Героев.