Павел Малков посетил Скопинский район в ходе рабочего визита

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Скопинский район и город Скопин, где обсудил вопросы укрепления экономики и социальной сферы муниципалитетов, ознакомился с работой предприятий и учреждений, планами их развития, осмотрел объекты благоустройства.

В работе приняли участие: член Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от Правительства Рязанской области Сергей Аноприенко, заместитель Председателя Правительства региона Рустам Халиков, руководители профильных региональных министерств.

Губернатор Павел Малков провел рабочую встречу с главой администрации Скопинского района Михаилом Ромодиным, в ходе которой заслушал отчет об исполнении данных ранее поручений, обсудил вопросы развития и предложения по решению проблем, на которые обращают внимание жители. Речь шла о благоустройстве, приведении в порядок дорог, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, включая повышение качества водоснабжения, уличного освещения, ликвидацию несанкционированных свалок, а также о медицинском обслуживании и лекарственном обеспечении граждан.

«В целом район и город имеют хорошую экономическую основу, чтобы развиваться в виде единого территориального образования, единого органа местного самоуправления. Но в тоже время потенциал используется мало. Здесь было много проблем, и, наконец, сейчас вижу позитивные изменения, которые нам нужны. Это только начало работы, есть результат и четкое понимание как двигаться дальше в ближайшие годы. Все начинания будем дальше поддерживать. Обсудили, какие еще дополнительные шаги нужны, где необходима помощь областного Правительства. Приняли ряд решений. Будем вместе двигаться. Главное, что есть экономика, база, на которой дальше будет строиться вся эта работа. Предприятия уверенно развиваются. Реализуются инвестиционные проекты, осваивается новая продукция, – прокомментировал Павел Малков. – Отдельно отмечу проекты по благоустройству. Здесь появляются не просто отдельные комфортные территории, а формируется концепция того, как они могут объединяться в общее благоустроенное пространство. Уверен, что весь город постепенно будет выглядеть по-другому. Уже сейчас улицы Скопина становятся чище и красивее».

Губернатор ознакомился с ходом реализации проекта по благоустройству «Гончарная сказка Скопина», который победил на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В его рамках в текущем году в центре города будут обустроены детская, спортивная и культурно-событийная зоны со сценой и амфитеатром, установлены ярмарочные павильоны, сделаны места отдыха, парковка. В дальнейшем планируется благоустроить городской парк культуры и отдыха «Открывая просторы». В этом году проект участвует в очередном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Предполагается обустройство спортивной зоны с памп-треком и смотровой площадки, сцены, зоны для кафе и др.

Глава региона посетил Центральную библиотеку района, которая была переоснащена по модельному стандарту в рамках нацпроекта«Культура». Приобретено современное компьютерное и интерактивное оборудование, а также специализированное – для работы с читателями с ОВЗ. Сделан ремонт, установлена новая мебель. Расширился книжный фонд. Павел Малков ознакомился и с работой Скопинского краеведческого музея, который также был капитально отремонтирован и оснащен по нацпроекту. Губернатор положительно оценил работу учреждений, отметив «хороший крепкий уровень» их работы, на который нужно ровняться остальным.

Кроме того, Павел Малков ознакомился с работой ООО «СААЗ Комплект». Предприятие входит в состав промышленного холдинга «Объединенные автомобильные технологии» структуры ПАО «КамАЗ», ГК «Ростех». Производит и поставляет автокомпоненты для отечественных и зарубежных автопроизводителей, включая АО «АвтоВАЗ».

Глава региона посетил Скопинский мясоперерабатывающий комбинат в с. Успенкое, который выпускает мясную продукцию более 200 наименований. На предприятии осуществляется строгий контроль качества. Объемы производства ежегодно увеличиваются. В настоящее время на производстве работают порядка 230 человек.