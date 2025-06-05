Павел Малков посетил Скопинский район в ходе рабочего визита

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Скопинский район и город Скопин, где обсудил вопросы укрепления экономики и социальной сферы муниципалитетов, ознакомился с работой предприятий и учреждений, планами их развития, осмотрел объекты благоустройства.
В работе приняли участие: член Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от Правительства Рязанской области Сергей Аноприенко, заместитель Председателя Правительства региона Рустам Халиков, руководители профильных региональных министерств.
Губернатор Павел Малков провел рабочую встречу с главой администрации Скопинского района Михаилом Ромодиным, в ходе которой заслушал отчет об исполнении данных ранее поручений, обсудил вопросы развития и предложения по решению проблем, на которые обращают внимание жители. Речь шла о благоустройстве, приведении в порядок дорог, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, включая повышение качества водоснабжения, уличного освещения, ликвидацию несанкционированных свалок, а также о медицинском обслуживании и лекарственном обеспечении граждан.
Губернатор ознакомился с ходом реализации проекта по благоустройству «Гончарная сказка Скопина», который победил на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В его рамках в текущем году в центре города будут обустроены детская, спортивная и культурно-событийная зоны со сценой и амфитеатром, установлены ярмарочные павильоны, сделаны места отдыха, парковка. В дальнейшем планируется благоустроить городской парк культуры и отдыха «Открывая просторы». В этом году проект участвует в очередном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Предполагается обустройство спортивной зоны с памп-треком и смотровой площадки, сцены, зоны для кафе и др.
Глава региона посетил Центральную библиотеку района, которая была переоснащена по модельному стандарту в рамках нацпроекта«Культура». Приобретено современное компьютерное и интерактивное оборудование, а также специализированное – для работы с читателями с ОВЗ. Сделан ремонт, установлена новая мебель. Расширился книжный фонд. Павел Малков ознакомился и с работой Скопинского краеведческого музея, который также был капитально отремонтирован и оснащен по нацпроекту. Губернатор положительно оценил работу учреждений, отметив «хороший крепкий уровень» их работы, на который нужно ровняться остальным.
Кроме того, Павел Малков ознакомился с работой ООО «СААЗ Комплект». Предприятие входит в состав промышленного холдинга «Объединенные автомобильные технологии» структуры ПАО «КамАЗ», ГК «Ростех». Производит и поставляет автокомпоненты для отечественных и зарубежных автопроизводителей, включая АО «АвтоВАЗ».
Глава региона посетил Скопинский мясоперерабатывающий комбинат в с. Успенкое, который выпускает мясную продукцию более 200 наименований. На предприятии осуществляется строгий контроль качества. Объемы производства ежегодно увеличиваются. В настоящее время на производстве работают порядка 230 человек.
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