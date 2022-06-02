В четверг, 2 июня, врио губернатора Рязанской области Павел Малков посетил с рабочей поездкой Сасовский район и город Сасово.
На маршруте — сахарный и дрожжевой завод в посёлке Сотницыно, Сасовская средняя школа № 1, общественные пространства райцентра, в том числе парк «40 лет ВЛКСМ», станкостроительный завод «Саста», дата-центр «Яндекс ДЦ».
Первой точкой посещения стал Сотницынский сахарный завод. Предприятие — единственное в регионе, где перерабатывают сахарную свеклу; за сезон — 200 тысяч тонн. Павел Малков осмотрел производственные цеха, склад, пообщался с руководством.
Далее на маршруте — Сотницынский дрожжевой завод, который находится по-соседству. Предприятие является единственным в области, где производят прессованные дрожжи для хлебопекарной отрасли. В 2021 году здесь выработали более 4,5 тысячи тонн дрожжей. Павел Малков посетил производственные зоны, пообщался со специалистами, пожелал заводу дальнейшего развития.
Следующей точкой посещения стала Сасовская средняя общеобразовательная школа № 1. В новом здании школы, которое открыли в марте 2022 года, обучается 470 ребят, трудятся 35 педагогов. Павел Малков посетил учебные классы, спортивный и актовый зал, шахматный клуб, библиотеку, пищеблок. Глава региона высоко оценил современное образовательное пространство, отметив, что остальные школы региона нужно подтягивать к этому уровню.
На площади Ленина в Сасове врио губернатора осмотрел благоустройство общественной территории, выполненного по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. Малков увидел мастер-класс «Город мастеров», детскую развлекательную программу школьных лагерей.
Глава администрации города Сасово Евгения Рубцова рассказала Павлу Малкову о запланированном благоустройстве Привокзальной площади. Здесь к концу 2022 года появится променад, спортивная, торгово-сервисная зона, велодорожки, малые архитектурные формы, буккросинг.
Посетив парк «40 лет ВЛКСМ», Павел Малков назвал его «образцово-показательным общественным пространством».
Станкостроительный завод «Саста» стал следующим в списке посещения. ПАО «Саста» — предприятие с полным циклом производства металлорежущих станков: от проектирования и литья до фильной сборки. Продукцию завода поставляют в 31 страну. В ходе общения с руководством Павел Малков обсудил, в том числе, вопрос импортозамещения.
Дата-центр «Яндекс ДЦ» работает в Сасове с 2014 года. Объём инвестиций к настоящему времени составил 4,3 миллиарда рублей. Здесь расположены десятки тысяч серверов, суперкомпьютер «Червоненкис».
В конце рабочей поездки врио губернатора подвёл итоги на встрече с представителями местных органов власти, общественными активистами. Малков сообщил, что будет сформирован перечень поручений по текущим вопросам: качество дорог, благоустройство, развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма, привлечение молодых специалистов.