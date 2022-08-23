Татьяна Проводина

Павел Малков посетил пункт временного размещения эвакуированных в Туме

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков посетил пункт временного размещения эвакуированных в Туме.

В ПВР временно проживают жители Голованово. Как сообщил Малков в своём Telegram канале, бытовые условия для людей налажены, провели осмотр врачи.

В Туму Павел Малков отправился после завершения работы в штабе в Деулино. Люди ждут возвращения домой, однако погода остаётся неблагоприятной и пожар распространяется. Накануне вечером в Рязанской области решением врио главы региона был введён режим чрезвычайной ситуации.

Павел Малков: «Собрано беспрецедентное количество техники и людей. Пожар, по сути, окружают со всех сторон. Есть уверенность, что скоро с пламенем удастся справиться»

По словам врио главы Рязанской области, коллеги из Рослесхоза, МЧС, областных ведомств и органов внутреннего самоуправления, а также личный состав из столицы сейчас работают очень слаженно, как одна команда.

Павел Малков ещё раз поблагодарил всех, кто сейчас борется с огнём в рязанских лесах.

Видео из Телеграм канала Павла Малкова
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