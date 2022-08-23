Врио губернатора Рязанской области Павел Малков посетил пункт временного размещения эвакуированных в Туме.
В ПВР временно проживают жители Голованово. Как сообщил Малков в своём Telegram канале, бытовые условия для людей налажены, провели осмотр врачи.
В Туму Павел Малков отправился после завершения работы в штабе в Деулино. Люди ждут возвращения домой, однако погода остаётся неблагоприятной и пожар распространяется. Накануне вечером в Рязанской области решением врио главы региона был введён режим чрезвычайной ситуации.
По словам врио главы Рязанской области, коллеги из Рослесхоза, МЧС, областных ведомств и органов внутреннего самоуправления, а также личный состав из столицы сейчас работают очень слаженно, как одна команда.
Павел Малков ещё раз поблагодарил всех, кто сейчас борется с огнём в рязанских лесах.