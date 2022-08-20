Павел Малков посетил посёлок Голованово, рядом с которым бушует лесной пожар

19 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков посетил посёлок Голованово в Клепиковском районе, который находится недалеко от эпицентра масштабного лесного пожара.

Вместе с представителями Тумского лесничества и сотрудниками МЧС глава региона осмотрел пункт дислокации личного состава. По словам Малкова, ситуация с пожаром остаётся непростой. Пламя бушует в 4-6 км от населённого пункта. Сейчас здесь сосредоточено много техники и пожарных из Рязанской области и других регионов. В зоне огня активно работает авиация.

– Самое главное – удаётся сдерживать огонь и не подпускать его к посёлку на опасное расстояние, –пишет в своём Telegram-канале Малков.

Сложность в тушении лесного пожара оказывают неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер, меняющий направление, усложняет борьбу с огнём, доложил Малков.

Пообщавшись с жителями посёлка Голованово, врио губернатора отметил их собранность и выдержку. По его словам, люди рассказали не только о пожаре, но и о насущных проблемах. Например, пожаловались на состояние подъездной дороги, которой юридически не существует.

– Будем решать этот вопрос: с оформлением, строительством и последующим обслуживанием дороги. Дал соответствующие получения, – заявил глава региона.

Также Павел Малков пообщался с главой администрации Клепиковского района Денисом Ефановым. На повестке дня – вопросы жизнеобеспечения посёлка Голованово с учётом режима ЧС. Также проговорили план действий на случай экстренной эвакуации. В случае необходимости вывозить людей из посёлка подготовлены дежурные автобусы и пункт временного размещения.