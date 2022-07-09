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Павел Малков поручил за три недели разработать концепцию пешеходного маршрута

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков поручил за три недели разработать концепцию пешеходного маршрута по центу Рязани. Об этом политик написал в телеграм-канале.

В пятницу, 8 июля, он осмотрел часть маршрута от бывшего Хлебозавода № 1 до Лыбедского бульвара. На самом хлебозаводе Малков предлагает создать креативное пространство для молодежи, общественных движений.

Политик поручил администрации Рязани, региональному управлению архитектуры подготовить проект комплексного развития улицы Некрасова.

— Предложил подключить к работе Рязанский политех, где учатся талантливые ребята, — написал Малков.

По его словам, одним из главных мест будущего маршрута станет Лыбедский бульвар.

— Здесь необходимо предусмотреть велосипедные дорожки, благоустроить пространство под мостом на Горького. Разместить информацию на тех зданиях, которые представляют историческую ценность, — отметил врио губернатора Рязанской области.

Ещё одно замечание от Малкова — убрать портящие облик города, настроение жителей заборы. Также политик отметил нехватку деревьев, актуальную для всей Рязани.

Павел Малков поручил за три недели разработать концепцию пешеходного маршрута
Павел Малков поручил за три недели разработать концепцию пешеходного маршрута
Павел Малков поручил за три недели разработать концепцию пешеходного маршрута
Павел Малков поручил за три недели разработать концепцию пешеходного маршрута
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