Врио губернатора Рязанской области Павел Малков поручил за три недели разработать концепцию пешеходного маршрута по центу Рязани. Об этом политик написал в телеграм-канале.

В пятницу, 8 июля, он осмотрел часть маршрута от бывшего Хлебозавода № 1 до Лыбедского бульвара. На самом хлебозаводе Малков предлагает создать креативное пространство для молодежи, общественных движений.

Политик поручил администрации Рязани, региональному управлению архитектуры подготовить проект комплексного развития улицы Некрасова.

— Предложил подключить к работе Рязанский политех, где учатся талантливые ребята, — написал Малков.

По его словам, одним из главных мест будущего маршрута станет Лыбедский бульвар.

— Здесь необходимо предусмотреть велосипедные дорожки, благоустроить пространство под мостом на Горького. Разместить информацию на тех зданиях, которые представляют историческую ценность, — отметил врио губернатора Рязанской области.

Ещё одно замечание от Малкова — убрать портящие облик города, настроение жителей заборы. Также политик отметил нехватку деревьев, актуальную для всей Рязани.