Павел Малков поручил активнее разъяснять рязанцам необходимость вакцинации

Во вторник, 4 октября, во время заседания правительства региона губернатор Павел Малков обратил внимание на необходимость активизировать информационно-разъяснительную работу с жителями о мерах профилактики сезонной заболеваемости гриппом и коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По словам Малкова, препараты есть, чем больше людей иммунизируется, тем меньше заболеет.

Губернатор поручил провести работу в коллективах, тем, кому подошёл срок ревакцинироваться, лучше пройти процедуру.

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