Павел Малков планирует повторный визит в Касимов

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков запланировал повторный визит в Касимов, также он собирается вновь посетить остальные муниципальные образования. Об этом политик заявил во время прямого эфира 10 августа.

Малков отметил, что визиты будет не просто поездками — он собирается проверить, как выполняются поручения данные после первых поездок.

Говоря о состоянии Торговых рядов в Касимове, Малков отметил, что сейчас ответственные лица определяют, где есть недоработки подрядчика, где — заказчика. После появления полной ясности, примут решение о дальнейшей судьбе зданий.