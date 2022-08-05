Татьяна Проводина

Павел Малков: перерабатывающие предприятия – один из приоритетов развития АПК

Фото из Телеграм канала Павла Малкова

Строительство предприятий по переработке врио главы Рязанской области назвал одним из приоритетов развития АПК на ближайшие годы.

Павел Малков побывал в Александро-Невском районе. По словам врио главы региона, там нет пустующих и заброшенных территорий, обрабатываются все земли сельхозназначения.

В селе Благие Павел Малков назвал образцово-показательной работу ООО «Надежда». Предприятие производит сахарную свёклу, зерно и подсолнечник, а также занимается молочно-мясным скотоводством. Врио рязанского губернатора отметил заботу руководства хозяйства о коллективе.

С главой администрации района Владимиром Оводковым Павел Малков обсудил строительство перерабатывающих предприятий. Как заявил врио губернатора Рязанской области, в муниципалитете есть все условия для создания мощного аграрного кластера. Это даст приток инвестиций и новые рабочие места. Налоги можно будет направить на развитие инфраструктуры.

Также планируется строительство семеноводческого предприятия. По словам Павла Малкова, это имеет особое значение в условиях импортозамещения.

Павел Малков: перерабатывающие предприятия – один из приоритетов развития АПК
Павел Малков: перерабатывающие предприятия – один из приоритетов развития АПК
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