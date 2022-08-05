Павел Малков: перерабатывающие предприятия – один из приоритетов развития АПК

Строительство предприятий по переработке врио главы Рязанской области назвал одним из приоритетов развития АПК на ближайшие годы.

Павел Малков побывал в Александро-Невском районе. По словам врио главы региона, там нет пустующих и заброшенных территорий, обрабатываются все земли сельхозназначения.

В селе Благие Павел Малков назвал образцово-показательной работу ООО «Надежда». Предприятие производит сахарную свёклу, зерно и подсолнечник, а также занимается молочно-мясным скотоводством. Врио рязанского губернатора отметил заботу руководства хозяйства о коллективе.

С главой администрации района Владимиром Оводковым Павел Малков обсудил строительство перерабатывающих предприятий. Как заявил врио губернатора Рязанской области, в муниципалитете есть все условия для создания мощного аграрного кластера. Это даст приток инвестиций и новые рабочие места. Налоги можно будет направить на развитие инфраструктуры.

Также планируется строительство семеноводческого предприятия. По словам Павла Малкова, это имеет особое значение в условиях импортозамещения.