Павел Малков обсудил вопросы развития региона и Рязани с депутатами фракций партии «Единая Россия»

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Маяков встретился с депутатами — единороссами регионального парламента и городской Думы, чтобы определить совместные форматы работы над проблемами, которые наиболее актуальны для жителей.
Он рассказал, что сейчас старается больше посмотреть, увидеть своими глазами то, что происходит в регионе.
Врио губернатора напомнил, что из областного бюджета на дороги Рязани дополнительно выделен 1 млрд рублей, так как тема одна из самых острых. Предложил депутатам активней включаться в работу:
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поделился опытом реализации проекта «многоуровневый депутатский контроль».
Депутаты задавали вопросы о развитии городского общественного транспорта, качестве питьевой воды, ответственности за ремонт и содержание дорог, разработке программы по поддержке медицинских кадров, модернизации системы обращения с КО, обустройстве набережной и пешеходных маршрутов в областном центре.