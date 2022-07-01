Павел Малков обсудил вопросы развития региона и Рязани с депутатами фракций партии «Единая Россия»

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Маяков встретился с депутатами — единороссами регионального парламента и городской Думы, чтобы определить совместные форматы работы над проблемами, которые наиболее актуальны для жителей.

Он рассказал, что сейчас старается больше посмотреть, увидеть своими глазами то, что происходит в регионе.

— Было уже много личных встреч с жителями, общение в соцсетях. Проблемы есть, много их. Дороги, благоустройство, социальные объекты, кадры в образовании, здравоохранении в городе и на селе. Основные направления по их решению вошли в «Народную программу». Она работает, но иногда люди жалуются на встречах, что реализовано не всё, что заявлено. Слово надо держать. Давайте в этом направлении работать вместе, — обратился к депутатам Павел Маяков.

Врио губернатора напомнил, что из областного бюджета на дороги Рязани дополнительно выделен 1 млрд рублей, так как тема одна из самых острых. Предложил депутатам активней включаться в работу:

— Нужно объяснять людям, куда эти средства пойдут, какие именно участки будут отремонтированы, почему. Также необходимо участвовать в контроле качества выполнения работ. Я предлагаю совместно так отрабатывать каждое направление.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поделился опытом реализации проекта «многоуровневый депутатский контроль».

— Наша задача — не только найти и выявить недостатки, но и сделать так, чтобы объект был сдан с хорошим качеством и в срок. Если необходимо, помочь подрядчику «вытащить» стройку, чтобы люди получили объект.

Депутаты задавали вопросы о развитии городского общественного транспорта, качестве питьевой воды, ответственности за ремонт и содержание дорог, разработке программы по поддержке медицинских кадров, модернизации системы обращения с КО, обустройстве набережной и пешеходных маршрутов в областном центре.