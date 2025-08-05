Павел Малков: Будет вынесено справедливое решение по незаконной деятельности на полигоне в Турлатово

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил об этом на заседании Правительства региона, где поднял тему незаконной деятельности на полигоне в Турлатово.

Глава региона отметил, что зафиксирован завоз новых отходов, в том числе, предположительно, первого класса опасности. Он поблагодарил за работу комиссию Генеральной прокуратуры Российской Федерации и областную прокуратуру. «Провели проверку. Все факты зафиксировали. Введен режим ЧС муниципального уровня. Соответственно дальше продолжаем действовать в этих условиях», – сказал он.

По словам Губернатора, в отношении собственника заведено несколько уголовных дел. Одно сейчас рассматривается в Октябрьском районном суде. Еще одно дело возбуждено 29 июля рязанским УМВД за незаконное предпринимательство, и еще одно уголовное дело заведено 30 июля рязанским Следственным управлением СК России. Это «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Назначены судебные экспертизы.

«Некоторые люди вообще не видят границ, не умеют останавливаться в погоне за длинным рублем. Уверен, что правоохранительные органы и суд во всем разберутся, и будет вынесено справедливое решение», – подчеркнул Павел Малков.