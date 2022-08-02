Татьяна Проводина

Павел Малков 2 августа посетил Музей ВДВ

Фото из Телеграм канала Павла Малкова

Павел Малков 2 августа посетил Музей ВДВ.

В День Воздушно-десантных войск врио рязанского губернатора побывал в музее ВДВ и на военно-спортивном празднике на стадионе «Спартак». Показательные выступления десантников произвели на него сильное впечатление. Об этом врио главы Рязанской области написал в своём Telegram канале.

Павел Малков созвонился с начальником штаба ВДВ России, генерал-лейтенантом Анатолием Концевым.

Павел Малков: «Крылатая пехота» всегда там, где трудно. Пожелал Анатолию Георгиевичу и всему личному составу крепкого здоровья и успешного выполнения боевых задач»

Врио главы рязанского региона выразил уверенность, что легендарные войска «дяди Васи» и дальше будут служить гарантом безопасности нашего государства.

Павел Малков 2 августа посетил Музей ВДВ
Павел Малков 2 августа посетил Музей ВДВ
Павел Малков 2 августа посетил Музей ВДВ
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