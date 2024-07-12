«Партия пенсионеров» выдвинула своего кандидата на довыборы в Рязанскую Облдуму

Региональное отделение «Партии пенсионеров» выдвинуло своего кандидата на довыборы в Рязанскую областную Думу по 12-му округу. С кандидатом определились на партийном собрании 11 июля.

На своей странице ВКонтакте о решении написала Наталья Рубина. Она сообщила, что кандидатом выбрали Татьяну Старкову. Она — член реготделения партии, обеспечивающий юридическое сопровождение. Более шести лет Старкова работала в системе УИС. Затем трудилась ведущим специалистом администрации города, главным специалистом Министерства по делам территориальных образований Рязанской области, юрисконсультом, начальником юридического отдела. Имеет 23 года юридического стажа.

— Татьяна Олеговна — счастливая мама троих детей. Семья и дети — одна из её главных ценностей, — характеризует Старкову Рубина.

Напомним, ранее со своим кандидатом на довыборы в Облдуму определилось региональное отделение партии «Единая Россия». На предстоящих выборах единороссов будет представлять Роман Иголкин. Его кандидатуру единогласно поддержали в рамках дополнительного предварительного голосования. До этого в праймериз «Единой России» победу одержал Герой России Владислав «Струна» Головин. Однако от решения баллотироваться в качестве кандидата на довыборах в региональный парламент он отказался. Головин решил продолжить военную службу.

Гвардии подполковник Роман Иголкин — преподаватель Рязанского училища ВДВ, заместитель начальника кафедры физической и горной подготовки.

Головин — о Романе Иголкине:

— Ещё когда я был курсантом Рязанского училища ВДВ, на протяжении нескольких лет Роман Евгеньевич был моим наставником. Он обучил меня военным навыкам, научил принимать решения в критических ситуациях. Сам принимал участие в специальной военной операции, руководил группой эвакуации. Это достойнейший человек, и я уверен, что он сделает всё возможное для нашего родного края.