«Партия пенсионеров» выдвинула своего кандидата на довыборы в Рязанскую Облдуму

Региональное отделение «Партии пенсионеров» выдвинуло своего кандидата на довыборы в Рязанскую областную Думу по 12-му округу. С кандидатом определились на партийном собрании 11 июля.
На своей странице ВКонтакте о решении написала Наталья Рубина. Она сообщила, что кандидатом выбрали Татьяну Старкову. Она — член реготделения партии, обеспечивающий юридическое сопровождение. Более шести лет Старкова работала в системе УИС. Затем трудилась ведущим специалистом администрации города, главным специалистом Министерства по делам территориальных образований Рязанской области, юрисконсультом, начальником юридического отдела. Имеет 23 года юридического стажа.
Напомним, ранее со своим кандидатом на довыборы в Облдуму определилось региональное отделение партии «Единая Россия». На предстоящих выборах единороссов будет представлять Роман Иголкин. Его кандидатуру единогласно поддержали в рамках дополнительного предварительного голосования. До этого в праймериз «Единой России» победу одержал Герой России Владислав «Струна» Головин. Однако от решения баллотироваться в качестве кандидата на довыборах в региональный парламент он отказался. Головин решил продолжить военную службу.
Гвардии подполковник Роман Иголкин — преподаватель Рязанского училища ВДВ, заместитель начальника кафедры физической и горной подготовки.