«Орал на бабку!» в Мурманске водитель маршрутки устроил скандал с пассажирами

Жители Мурманска пожаловались на поведение водителя маршрутки №10, пишет Nord-News.

Накануне днем в районе кинотеатра «Мурманск» автомобилист устроил словесную перепалку с пожилой женщиной.

«Водитель вдруг начал орать, как потерпевший. Он орал на бабку, чтобы она оплачивала поезд. Она ему ответила, что сейчас оплатит. Но он продолжал орать», – пояснила горожанка.

Женщина вступилась за пенсионерку, однако нарвалась на порцию агрессии в свой адрес. Вскоре он стал кричать и на других пассажиров.

После этого водитель призвал горожанку жаловаться в прокуратуру. Она же попросила работодателя обратить внимание на поведение своего сотрудника.

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