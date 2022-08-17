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Опубликованы фото тушения лесного пожара в Клепиковском районе

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилась снимками тушения лесного пожара в Клепиковском районе.

Опубликованы фото тушения лесного пожара в Клепиковском районе
Опубликованы фото тушения лесного пожара в Клепиковском районе

Пожар в Клепиковском районе удалось сбить до низового уровня. В зону пожара прибыл самолёт Ил-76 МЧС России, он уже отработал первый заход и произвёл сброс воды. Но ситуация до сих пор остаётся сложной. Сохраняется сильный ветер.

Напомним, ранее стало известно, что ситуация с лесными пожарами обострилась вечером 17 августа в Клепиковском районе. Там объявлен режим ЧС. В потенциальной опасности – посёлок Голованово. Там проживают 70 человек, на случай возникновения чрезвычайной ситуации подготовлен план эвакуации местных жителей.

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