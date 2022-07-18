Обвиняемой в убийстве подростка продлили срок содержания под стражей.

Решение о продлении срока содержания под стражей девушке, которую обвиняют в убийстве подростка в октябре 2021 года, принял Советский райсуд Рязани.

В обвинении отмечается, что убийство было совершено с особой дерзостью, по предварительному сговору, когда несовершеннолетний подросток был в доме один. Следствие считает, что обвиняемые нанесли множество ударов ножом и баллонным ключом подростку, который умер на месте.

Суд принял во внимание, что обвиняемая может скрыться, а также наказание может быть назначено в виде лишения свободы на длительный срок. Девушка будет находиться под стражей до 15 августа 2022 года.

Постановление ещё не вступило в законную силу, – сообщает пресс-служба Советского районного суда Рязани.