Понедельник, 26 августа, 2024

Обломки сбитых беспилотников ВСУ попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

Автор: Алексей Самохин

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Утром в Саратовской области системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. Он отметил, что обломки сбитых беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

Бусаргин уточнил, что все экстренные службы работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия инцидента и обеспечить безопасность граждан.

Стоит отметить, что Киев практически ежедневно предпринимает попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО успешно перехватывают эти летательные аппараты, предотвращая их попадание по целям.

Последний раз украинский беспилотник был сбит в Энгельсе 27 июля, пишет РИА Новости.

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