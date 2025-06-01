Обломки БПЛА будут уничтожать в Рязани

В Рязани будут проводиться работы по уничтожению обломков после атаки БПЛА. Об этом сообщает телеграм-канал «Опергруппа Рязанской области».

Сегодня, 1 июня, в Рязани будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. Просьба сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков.

Если вы увидели обломок, приближаться к нему нельзя. Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.