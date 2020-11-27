В Рязани обсудили двустороннее сотрудничество региона с Санкт-Петербургом

Первый зампредседателя правительства Рязанской области Анна Рослякова провела совещание по вопросам сотрудничества с Санкт-Петербургом. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.
Начальник управления стран СНГ и регионов РФ комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Кассюра напомнил, что в Рязани существует организация «Жители блокадного Ленинграда». В связи с этим он попросил региональное правительство оказать содействие в установлении с ней тесных контактов.
Стороны уже договорились провести несколько встреч в декабре в режиме ВКС. Там планируют обсудить развитие сотрудничества в экономике, здравоохранении, образовании и культуры.