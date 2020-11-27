В Рязани обсудили двустороннее сотрудничество региона с Санкт-Петербургом

Первый зампредседателя правительства Рязанской области Анна Рослякова провела совещание по вопросам сотрудничества с Санкт-Петербургом. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.

Начальник управления стран СНГ и регионов РФ комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Кассюра напомнил, что в Рязани существует организация «Жители блокадного Ленинграда». В связи с этим он попросил региональное правительство оказать содействие в установлении с ней тесных контактов.

— На совещании обсудили двустороннее развитие в сферах АПК, ЖКХ и энергосбережения, здравоохранения, культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия, местного самоуправления, а также торгово-экономической сфере и инвестиционной деятельности. В частности, предполагается обмен опытом оказания высокотехнологичной медицинской помощи, установление и расширение деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в подготовке кадров для Рязанской области в расположенных на территории Санкт-Петербурга вузах, а также реализация ряда совместных проектов в области культуры и туризма, — говорится в сообщении.

Стороны уже договорились провести несколько встреч в декабре в режиме ВКС. Там планируют обсудить развитие сотрудничества в экономике, здравоохранении, образовании и культуры.