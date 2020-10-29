Рязань заняла вторую строчку в рейтинге самых загрязненных городов

Россияне рассказали, какие города, по их мнению, самые чистые, а какие — загрязненные. В ТОП населенных пунктов с плохой экологией вошла и Рязань, сообщает РИА «Новости».

Один из онлайн-сервисов проводил опрос среди жителей России. В исследовании приняли участие по 1 500 представителей из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1 000 из городов-миллионников и по 700 из полумиллионников.

Для всех городов были общие критерии: состояние воздуха, воды, продуктов питания и мусора.

— Россияне считают, что Тюмень и Казань — мегаполисы с лучшей экологией, а Тольятти и Рязань — самый загрязненные города. Кроме того, свежайшая вода находится в Иркутске и Красноярске, а самый чистый воздух в Тюмени и Краснодаре. Лучшая еда в Набережных Челнах и Махачкале, а с мусором успешно справляются в Набережных Челнах и Тюмени, — говорится в сообщении.

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Тюменцы поставили высокую оценку своему городу во всех критериях: 84% считают экологию в городе «хорошей» и «нормальной». В Москве и Санкт-Петербурге удовлетворительную экологическую оценку поставили 46% и 49% респондентов соответственно.