В интернете появилось фотографии с места ДТП со скорой помощью на Куйбышевском шоссе в Рязани. Снимки размещены в группе Рязань.

Напомним, по данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 3 ноября, в 09.30. Скорая помощь, ехавшая с сиреной и проблесковыми маячками, столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров скорой, в том числе 8-летний ребёнок. Им потребовалась помощь медиков.

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Напомним, это уже второе ДТП со скорой помощью в Рязани на этой неделе. в понедельник, 2 ноября, ДТП с участием скорой помощи произошло на перекрёстке улиц Гагарина и Братиславской. В результате аварии погиб пациент скорой. Мужчину с коронавирусом в тяжёлом состоянии везли в БСМП.