В четверг, 19 ноября, официально опубликовано распоряжение губернатора о «веерном» дистанционном обучении в школах Рязани. Текст документа размещён на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Напомним, ранее о введении изменений в расписание работы учебных заведений Рязани сообщил во время своего обращения сам губернатор.

Ученики с 1 по 4, а также 9 и 11 классов продолжат учиться в школах. С 23 ноября по 6 декабря в Рязани дистанционно будут учиться школьники 5 и 6 классов, затем они вернулся в школы. С 7 по 20 декабря уйдут на дистанционку 7,8 и 10 классы.

Полный текст распоряжения можно найти здесь.