Николай Любимов посетил обновлённую Елатомскую библиотеку

17 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил Елатомскую поселковую библиотеку в Касимовском районе, которую удалось модернизировать в рамках нацпроекта «Культура».

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Глава региона пообщался с сотрудниками библиотеки, осмотрел пространства и залы — зал информации, чтения и IT, выставочную зону, музейную комнату, посвященную истории поселка, интерактивную площадку для юных читателей

Елатомская библиотека еще в 2020 году прошла конкурсный отбор по созданию модельных библиотек нового поколения национального проекта «Культура», в сентябре прошлого года она открылась для читателей. Удалось модернизировать не только пространство библиотеки, но и улучшить книжный фонд, оснастить учреждение компьютерным, звуковым и видеооборудованием. На все эти цели затрачено около 5 млн руб.

Губернатор Николай Любимов отметил, что в Рязанской области в разных районах есть потребность в строительстве и обновлении домов культуры и клубов, библиотек, музеев, детских школ искусств. Эта важная работа будет продолжаться в регионе, в том числе в рамках профильного национального проекта.

— Будем активно работать совместно с Минкультуры РФ над тем, чтобы в наших селах новые объекты культуры появлялись как можно быстрее, – сказал Николай Любимов.

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Так, в текущем году откроется 5 модернизированных библиотек в Рязани, Шацком и Пителинском районах.