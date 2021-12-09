Николай Любимов поддержал идею сделать общедоступной народную музыку с помощью стриминговых сервисов

8 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание подкомиссии по вопросам развития культуры села и малых городов, поддержки народного творчества комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура».

На заседании обсудили меры по сохранению культурного наследия и этнокультурной самобытности субъектов РФ, положительный опыт регионов в этом направлении. Свой опыт представил Областной научно-методический центр народного творчества. С докладом выступила его директор Елена Шаповская.

По словам главы региона, защита нематериального культурного наследия – важнейший приоритет культурной политики. Если сегодня не оказать этой сфере необходимую поддержку, то может быть утрачен значительный пласт отечественной культуры.

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Любимов доложил о мерах поддержки народного творчества, которые реализуются в Рязанской области в рамках областной программы «Развитие культуры и туризма», нацпроекта «Культура» и проекта «Культура малой Родины».

С 2022 года учреждениям культуры в рамках областного бюджета будет оказываться грантовая поддержка на создание этноплощадок в размере 1 млн. рублей, – отметил он.

По словам главы региона, возрождение и сохранение народных традиций, поддержка национальных культур всегда были и остаются важным направлением региональной культурной политики. В марте 2022 года Рязанская область принимает у себя Всероссийский конгресс фольклористов, организатором которого выступает Государственный российский дом народного творчества имени Поленова. Конгресс пройдет при поддержке Минкультуры РФ.

По итогам заседания Николай Любимов предложил проработать вопрос создания календаря мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия на 2022 год. Все предложения российских регионов взяты в работу, ряд из них был рекомендован для последующего тиражирования. Николай Любимов положительно оценил идею сделать общедоступной народную музыку посредством стриминговых сервисов и отметил, что Рязанский регион готов участвовать в её реализации.