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Четверг, 2 декабря, 2021
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Губернатор передал рязанскому второкласснику подарок от Путина

7info7

2 декабря второклассник из Рязани Пётр Обувалин получил подарок от президента РФ Владимира Путина. Его школьнику губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В середине октября мальчик написал письмо главе государства. В нём он рассказал, что живёт в многодетной семье. Президента Пётр попросил помочь с покупкой планшета, который был необходим для учёбы.

Передав подарок, глава региона выразил благодарность маме Петра Надежде Вячеславовне за родительский труд и поздравил с Днём матери, который отмечали недавно в России.

– Мы обязательно будем вам помогать. Оперативно откликаться на просьбы и пожелания. Такие семьи, как ваши, в зоне нашего особого внимания.

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Отметим, что в ближайшее время подарки от Путина вручат шести братьям и сёстрам мальчика.

  • Губернатор передал рязанскому второкласснику подарок от Путина
  • Губернатор передал рязанскому второкласснику подарок от Путина

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