Губернатор передал рязанскому второкласснику подарок от Путина

2 декабря второклассник из Рязани Пётр Обувалин получил подарок от президента РФ Владимира Путина. Его школьнику губернатор Рязанской области Николай Любимов.
В середине октября мальчик написал письмо главе государства. В нём он рассказал, что живёт в многодетной семье. Президента Пётр попросил помочь с покупкой планшета, который был необходим для учёбы.
Передав подарок, глава региона выразил благодарность маме Петра Надежде Вячеславовне за родительский труд и поздравил с Днём матери, который отмечали недавно в России.
Отметим, что в ближайшее время подарки от Путина вручат шести братьям и сёстрам мальчика.