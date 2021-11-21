Николай Любимов: налоговая служба стала партнером для бизнеса и помощником гражданам

Уважаемые работники налоговых органов Рязанской области, ветераны ведомства! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете важную и ответственную работу: наполнение бюджета для региона — это поддержка пожилых, семей с детьми, дороги, школы, детские сады и больницы, сохранение малого бизнеса и динамичное развитие соцсферы и экономики.

Наша налоговая служба давно перестала ассоциироваться с очередями, штрафами и проверками. Она стала партнером для бизнеса и помощником гражданам. Революционные технологические решения, профессионализм сотрудников сделали финансовое взаимодействие с государством простым и прозрачным для каждого жителя Рязанской области.

Сотрудничество регионального Правительства и Управления ФНС по Рязанской области строится по множеству направлений и всегда отвечает реалиям сегодняшнего дня. Сейчас наша общая ключевая задача — обеспечение эффективности и своевременности федеральных и региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса в пострадавших от пандемии отраслях.

В день профессионального праздника желаю всем сотрудникам налоговой службы, ее ветеранам крепкого здоровья, оптимизма, реализации намеченных планов!