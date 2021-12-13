Николай Любимов наградил Алексея Просянникова почётным знаком «За заслуги перед Рязанской областью»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с председателем прежнего состава Облизбиркома Алексеем Просянниковым 13 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона поблагодарил Просянникова за профессиональную работу в большой вклад в развитие избирательной системы области. По его мнению, прошлый состав избиркома показал эффективную работу и провёл ряд кампаний различных уровней, в том числе кампанию по голосованию за внесение изменений в Конституцию РФ.
Алексей Просянников поблагодарил главу региона и правительство Рязанской области за поддержку избирательной комиссии.
За трудовые успехи и многолетний труд Любимов наградил Просянникова почётным знаком «За заслуги перед Рязанской областью».