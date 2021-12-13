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Понедельник, 13 декабря, 2021
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Николай Любимов наградил Алексея Просянникова почётным знаком «За заслуги перед Рязанской областью»

7info7

Губернатор Рязанской области Николай Любимов  встретился с председателем прежнего состава Облизбиркома Алексеем Просянниковым 13 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона поблагодарил Просянникова за профессиональную работу в большой вклад в развитие избирательной системы области. По его мнению, прошлый состав избиркома показал эффективную работу и провёл ряд кампаний различных уровней, в том числе кампанию по голосованию за внесение изменений в Конституцию РФ.

– Несмотря на непростые эпидемиологические условия, все было организовано грамотно, в строгом соответствии с законом, и наши граждане смогли проявить волеизъявление, – сказал Любимов.

Алексей Просянников поблагодарил главу региона и правительство Рязанской области за поддержку избирательной комиссии.

– В результате ваших системных решений областная избирательная комиссия была обеспечена всем необходимым. То, что нам удалось выполнить все задачи в сложный период пандемии, – это результат наших общих усилий, – добавил он.

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За трудовые успехи и многолетний труд Любимов наградил Просянникова почётным знаком «За заслуги перед Рязанской областью».

  • Николай Любимов наградил Алексея Просянникова почётным знаком «За заслуги перед Рязанской областью»
  • Николай Любимов наградил Алексея Просянникова почётным знаком «За заслуги перед Рязанской областью»

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