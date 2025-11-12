Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской тайге, могли съесть дикие звери, заявил в беседе с «АиФ» судмедэксперт Александр Аулов.
По его мнению, тела Сергея, Ирины и их дочери могло накрыть снегом, их можно будет найти весной.
Аулов также не исключил, что Усольцевы по-прежнему живы и куда-то ушли.
Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.
Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.