Воскресенье, 23 ноября, 2025
1.1 C
Рязань
НовостиНовости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Никита Рязанцев
Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку при безвизовом въезде в эту страну нужно пройти пограничный контроль по загранпаспорту, пишет «АиФ» со ссылкой на источник в сфере туризма.

Ранее в соцсетях появилась информация, что пропавших россиян якобы видели в Таиланде. Источник отметил, что пересечь границу без фиксации этого факта почти невозможно.

«В Таиланде очень строгие правила депортации, к которой, соответственно, приводит нелегальное пересечение границы и нелегальное пребывание в этой стране», — уточнил собеседник издания.

Читайте также: 

На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таежник

У пропавшего в тайге Усольцева нашелся сын в США

«Корги не могли просто потеряться»: кинолог о самой странной детали пропажи семьи Усольцевых

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Получить таиландский паспорт также очень сложно, на это могут уйти годы.

Следователи не рассматривают версию о выезде семьи из страны, и расследование ведется исключительно внутри Красноярского края.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Другие материалы рубрики

Спасатели возобновили поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых

У пропавшего с семьей бизнесмена Усольцева было газовое оружие

В Первоуральске мужчина грозит взорвать подъезд, удерживая женщину и ребёнка в квартире

Гладков выступил с исповедальным обращением к белгородцам

Кинолог рассказал о роковой роли корги Лады в пропаже Усольцевых

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

Самые читаемые материалы

Новости России

Игры закончились: Россия готовит для Украины «Зимний шторм»

«Такие вещи просто так не показывают. Это не случайно. Это наша земля, и мы её освободим»
Происшествия

Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников на территории Российской Федерации.
Новости России

SHOT: взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом 

Местные жители сообщили, что слышали около 16 хлопков, также люди видели вспышки.
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Новости России

Похищавших ветеранов СВО преступников задержали в Москве

По версии следствия, задержанные вымогали деньги не только у ветеранов спецоперации, но и у членов их семей и инвалидов. 