Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку при безвизовом въезде в эту страну нужно пройти пограничный контроль по загранпаспорту, пишет «АиФ» со ссылкой на источник в сфере туризма.
Ранее в соцсетях появилась информация, что пропавших россиян якобы видели в Таиланде. Источник отметил, что пересечь границу без фиксации этого факта почти невозможно.
Получить таиландский паспорт также очень сложно, на это могут уйти годы.
Следователи не рассматривают версию о выезде семьи из страны, и расследование ведется исключительно внутри Красноярского края.
Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.
Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.