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Понедельник, 12 июля, 2021
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Названному «позорным» делу о клевете на отца брянского губернатора грозит крах

Никита Брыкин
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Апелляционный суд в Калуге может рассмотреть апелляционную жалобу блогера Сергея Маслова, которого приговорили к миллионному штрафу за клевету на отца губернатора Брянской области Александра Богомаза, пишет «Городской».

Ранее мужчина обвинил ветерана в «сотрудничестве с Абвером» во время Великой Отечественной войны. После обращения в  Брянский областной суд его ходатайство было удовлетворено. Теперь слово за первым кассационным судом общей юрисдикции в Саратове.

Портал предположил, что калужский суд в случае рассмотрения жалобы может отменить приговор. Ранее некоторые назвали дело Маслова «позорным» из-за «нарушений».

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