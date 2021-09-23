Народные приметы 24 сентября: что нельзя и что нужно делать на Федору осеннюю

24 сентября в народном календаре – день Федоры осенней. Наши предки обратили внимание, что с этого дня начинаются холода и сырость, дуют сильные ветра, дожди размывают дороги. Люди начинали готовить свои дома к зиме, утепляли хлева, на зиму убирали улья с пчёлами и прятали все заготовки.

Что нельзя и что нужно делать на Феодору осеннюю? К каким приметам стоит сегодня прислушаться, чтобы не навлечь на себя беду?

Традиции и запреты Федорина дня

На Федору принято варить и пить пиво. Хмельной напиток разливают по глиняным чашам, нагревают на огне. Пивом необходимо угостить друзей и родственников, чтобы в дом пришёл достаток.

24 сентября принято помогать священнослужителям продуктами. Речь идёт об овощах, фруктах, мёде и хлебе нового урожая.

Сегодня запрещается мыть голову. Считается, что можно смыть удачу. Не стоит также покупать новые вещи – они быстро придут в негодность.

Нельзя начинать новые дела, если не закончили старые. Пустословие и безделье в на Федору приравнивается к греху.

Есть особенный обряд для молодой семьи. На Федору осеннюю новобрачным необходимо съесть капустные щи, чтобы семейная жизнь была счастливой и долгой.

Народные приметы 24 сентября

Если светит солнце, будет зима холодной;

Если собрал на Федору калину, тебя ждёт удача;