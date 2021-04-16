Народные приметы 17 апреля: что нельзя и что можно делать в день Иосифа Песнопевца

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17 апреля церковь вспоминает преподобного Иосифа. Не случайно в народе его назвали Песнопевец. Считалось, что именно в этот день люди начинали слышать пение птиц.

Что можно и что нельзя делать?

Если верить легендам, то тот, кто в день Иосифа Песнопевца позволит себе повысить голос на журавля или каким-то другим своим действием обидит птицу, на всю жизнь останется без удачи и счастья. В этот день нельзя убивать журавлей или даже думать об этом — это большой грех. Согласно приметам, тот, кто совершит такой грех, окунётся в горести и несчастья.

17 апреля запрещается стирать постельное бельё и полотенца. Говорят, что стирка в этот день станет причиной депрессии, печалей и возвращения дурных воспоминаний, от которых уже давно следовало бы избавиться. Не стоит также развешивать постиранную одежду на верёвках с помощью прищепок, иначе придётся сдерживать свои эмоции, которые будут бить через край. Если не проконтролировать свои эмоции, то можно наделать много глупостей и ошибок. Именно по этой причине 17 апреля вещи для сушки необходимо просто перекинуть через веревку и дать им высохнуть в таком виде, а лучше — отложить стирку на другой день.

Согласно приметам, в этот день не рекомендуется покупать обновки. Любая вещь, которую вы купите в этот день, принесёт вам только неприятности и беды, вы не сможете от них избавиться.

Запрещается смотреть на увядающие растения, иначе могут появиться проблемы в любовных отношениях.

Нельзя в этот день употреблять в пищу чёрный хлеб. Согласно приметам, это приведет к бедности. Лучше заменить чёрнйы хлеб на белый, который принесет неожиданную прибыль.

Не расчесывайте волосы, иначе можете запутать свою судьбу и все задуманное пойдет не так, как вы планировали.

Приметы 17 апреля

На ольхе много серёжек — жди урожай овса, а если шишек много — будет урожай ячменя.

Если восход золотисто-розовый, то погода в ближайшее время хорошей будет.

Говорят, что потрескавшаяся кора на берёзах и других деревьях сулит хорошую погоду.

Утренняя заря золотистая, в ней преобладают жёлтые и желтовато-розовые тона — это к ветру.

Сверчок начал трещать — можно начинать полевые работы.

Если береза листья раньше ольхи распустила — жди засушливого лета, а если наоборот, то влажного.