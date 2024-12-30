Наплыв шпаны и почти решённый «электрический» вопрос: какой была Рязань перед наступлением 1925 года

Анализируя события преддверия 1925 года, уверенно можно сказать, что в уходящем 1924 году были для рязанцев как безрадостные дни, так и благостные. Скончался В.И. Ленин. Велась борьба с беспризорностью. Город наводнили высланные из Москвы уголовные элементы. Но при этом энтузиазм тогдашних строителей коммунизма не спадал: улучшалась работа Собеса, собирались деньги на строительство самолёта «Красная Рязань» и завершалась электрификация городских улиц. О том, какие итоги могли подвести рязанцы за 1924 год, рассказывает краевед Евгений Данилин.

«Ленинский» призыв

Самое главное событие 1924 года не только для рязанцев, но и всех жителей Советского Союза – это кончина 21 января В.И. Ленина. Отправленная на его похороны делегация из Рязани была многочисленной, – 23 человека. Известны их фамилии: Чижов, Крылов, Голованов, Острогов, Анисимов, Смолин, Азюкин, Карпухин, Райтер, Федоров, Коржов, Тюков, Анохин, Васильев, Бахарев, Серегин, Огольцов, Бабаев, Глушков, Федосов, Пресняков, Чухров, Фомин.

Упомянутый выше Семён Николаевич Крылов – председатель губернского исполнительного комитета. Николай Фёдорович Карпухин – председатель уездно-городского исполнительного комитета. А возглавил рязанскую делегацию тогдашний секретарь губернского комитета РКП(б) Иосиф Львович Райтер. Вот что прочитал я про него в одном из научных трудов: «Как руководитель региональной организации единственной существующей в стране партии, в своей деятельности он касался всех сторон жизни Рязанской губернии: подбор и расстановка руководящих кадров, принятие хозяйственных решений, работа учреждений всех уровней, развитие культуры и образования…».

И.Л. Райтер, секретарь губкома РКП(б), возглавлял делегацию рязанцев, приехавших в Москву на похороны В.И. Ленина.

После похорон вождя революции, в конце января – начале февраля 1924 года, состоялся в Рязани так называемый «ленинский» призыв в ВКПб. Рязанцы тогда значительно пополнили ряды коммунистической партии.

Криминальная обстановка

Одна из рязанских газет сообщала в 1924 году в заметке «Наплыв «шпаны», что «в Москве объявлено о мерах энергичной борьбы с паразитическими элементами, в частности с ворами». Из столицы их высылали. Разъезжались криминальные личности кто куда, в том числе и на Рязанщину. В связи с этим в Рязани значительно увеличилось число краж, особенно на рынке.

На неблагоприятную обстановку влияла также продолжающаяся беспризорность некоторых детей и подростков. В фильме «Путёвка в жизнь» есть эпизод, когда беспризорник незаметно вырезает со спины непманши большой кусок каракулевой шубы. Так вот в своё время краевед Николай Турбин рассказывал мне, что точно такой случай произошёл в Рязани. Беспризорника задержали, когда он каракулевый кусок пытался сбыть на рынке. После чего этот бедолага попал в один из детских домов.

Трудоустройство инвалидов

В результате последствий прошедших войн в Рязани проживали многие вернувшиеся с фронтов граждане, потерявшие руку, ногу, а то даже и все конечности. Последних по мере возможности помещали в дома инвалидов на территории губернии. Тех же инвалидов, которые получили более лёгкие травмы, органы Наркомсобеса привлекали в качестве продавцов в магазины губисполкома. В соответствии с одним из Циркуляров Наркомсобеса устанавливалась на лёгких работах «необходимость постепенной замены инвалидами вполне трудоспособных сотрудников». Это и понятно, – после кровопролитных 1-й мировой и гражданской войн мужчин не хватало. А женщины тогда были в основном домохозяйками.

Реклама

Нереализованное пожелание

Ещё летом 1923 года во время проведения недели помощи воздушному флоту был брошен лозунг о том, что Рязань должна во что бы то ни стало подарить Советской Республике свой аэроплан – «Красную Рязань». По этому поводу велась широкая агитационная компания. Призыв построить свой аэроплан сочувственно был встречен в широких кругах трудящихся. Кампания по сбору средств на самолёт была продолжена и в 1924 году. Но добровольные пожертвования на «Красную Рязань» делали в основном горожане. Сельчане же были к этому почти безучастны. «Достроим же «Красную Рязань»! – ещё зимой призывала их главная газета города. – При каждом сельсовете, при каждом волисполкоме должны создаться ячейки Общества друзей воздушного флота (вошедшие в него обязаны были платить членские взносы – Е.Д.)…К лету сего года «Красная Рязань» должна взвиться в высь и летать над пределами нашей губернии». Но реализоваться этому пожеланию было не суждено.

«Электрический» вопрос

В 1924 году в основном завершилась электрификация улиц Рязани, но в конце декабря электричество отсутствовало на Нижне-Ильинской улицы, хотя столбы для электропроводов были установлены ещё в сентябре. Для решения «электрического» вопроса жители этой городской магистрали сформировали инициативную группу. Возглавил её проживавший в тогдашнем доме №6 сын дьякона села Аграфенина Пустынь Василий Иванович Окаёмов. Во многом благодаря именно этому человеку Нижнеильинская улица (сейчас, совместно с бывшей Верхнеильинской, – ул. Кремлёвский вал) была электрифицирована в начале 1925 года. После чего из всех городских магистралей в Рязани не электрифицированной осталось лишь Голенчинское шоссе (часть её в настоящее время – это ул. Спортивная), столбы с электропроводами на котором были установлены лишь в 1928 году.