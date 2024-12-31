На улице Горького из окна выпал неизвестный мужчина

Во вторник, 31 декабря, с высоты третьего этажа на улице Горького сорвала неизвестный мужчина. Об этом сообщает ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани.

Инцидент произошёл в 10.54 в доме на перекрёстке улицы Горького и проезда Машиностроителей. Пожилой мужчина, по всей видимости, выпал из окна.

Его с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, политравмой, закрытым переломом костей таза и позвоночника, в состоянии комы доставили в Областную клиническую больницу.

Личность пострадавшего и причины случившегося устанавливаются.