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Вторник, 21 июня, 2022

Мэрия выявила нарушения в работе шести рязанских маршрутов

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Мэрия выявила нарушения в работе шести рязанских маршрутов

Администрация провела мониторинг работы транспорта Рязани, в ходе которого были выявлены нарушения.

Среди нарушений – недовыпуск автомобилей на маршруты, несоблюдение графика движения. Среди нарушителей оказались следующие перевозчики:

  • №33М2 (перевозчик ООО «Таксавто»),
  • №33бМ2 (перевозчик ИП Гирина Т.А.),
  • №42М2 (перевозчик ИП Пряхина Ю.А.),
  • №90М2 (перевозчик ИП Кочарян А.Э.),
  • маршруты №№77аМ2, 95М2 (перевозчик ИП Захаркина Ю.В.).

Перевозчиков пригласили в управление транспорта горадминистрации, где им предстоит разъяснить причины нарушений. Также им вручат уведомления о том, что неисполнение расписания движения транспортных средств является основанием для обращения в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок.

Сообщить о нарушениях в работе коммерческих перевозчиков рязанцы могут по телефонам: (4912) 29-78-07, (4912) 29-78-40.

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