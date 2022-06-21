Мэрия выявила нарушения в работе шести рязанских маршрутов

Администрация провела мониторинг работы транспорта Рязани, в ходе которого были выявлены нарушения.

Среди нарушений – недовыпуск автомобилей на маршруты, несоблюдение графика движения. Среди нарушителей оказались следующие перевозчики:

№33М2 (перевозчик ООО «Таксавто»),

№33бМ2 (перевозчик ИП Гирина Т.А.),

№42М2 (перевозчик ИП Пряхина Ю.А.),

№90М2 (перевозчик ИП Кочарян А.Э.),

маршруты №№77аМ2, 95М2 (перевозчик ИП Захаркина Ю.В.).

Перевозчиков пригласили в управление транспорта горадминистрации, где им предстоит разъяснить причины нарушений. Также им вручат уведомления о том, что неисполнение расписания движения транспортных средств является основанием для обращения в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок.

Сообщить о нарушениях в работе коммерческих перевозчиков рязанцы могут по телефонам: (4912) 29-78-07, (4912) 29-78-40.