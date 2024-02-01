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Мясные деликатесы, сахарные булочки и сувениры: какие покупки на ярмарках рязанцы делали в 2023 году

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В 2023 году 177 региональных товаропроизводителей представили свою продукцию на ярмарках Рязани, организатором которых выступает Агентство развития бизнеса совместно с правительством Рязанской области.

На ярмарочных пространствах — на площади Победы, у ЦНТИ, около ТЦ «КИТ» — производители, фермеры, ремесленники региона могут реализовать свою продукцию, а покупатели приобрести местные товары. Как показала статистика, жители города и гости неравнодушны к вкусным и натуральным продуктам, а также к изделиям ручной работы.

Так, за прошлый год на площади Победы было организовано 10 тематических ярмарок, в числе которых: медовая, посвященная Дню хлеба и Дню народных художественных промыслов, ярмарка сладостей, новогодняя и другие. Всего на них было реализовано более 55,7 тонн продуктов и 10,4 тысяч штук изделий ручной работы и сувениров.

 Особой популярностью у горожан пользовались благоустроенные ярмарки около ЦНТИ и ТЦ «КИТ», где рязанцы купили 30 тонн молочной продукции, 37 тонн мяса и колбасно-мясных деликатесов, 236 тысяч яиц, более 21 тонны овощей и 16 тонн хлебобулочных изделий.

В Московском районе и в Канищеве ярмарки работают еженедельно. А в середине февраля для жителей города на площади Победы откроется первая в этом году тематическая «Февральская ярмарка».

В 2024 году Агентство развития бизнеса продолжит развивать городские ярмарочные пространства и оказывать поддержку предпринимателям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, если вы хотите стать участником ярмарки, заявку необходимо направить в Центр развития потребительского рынка АРБ по телефону +7 (4912) 600-516.

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