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Понедельник, 21 июня, 2021
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МЧС предупредило рязанцев об аномальной жаре

7info
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С 22 по 26 июня в Рязанской области ожидается аномальная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы. Соответствующее метеопредупреждение выпустила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

МЧС просит рязанцев не разводить костры на природе, воздержаться от посещения лесов.

Внимательными стоит быть людям с хроническими заболеваниями. Нахождение на открытом солнце необходимо ограничить. Пейте больше воды, не злоупотребляйте алкоголем, сладкими напитками. 

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