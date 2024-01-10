Маршруты Рязани появились в приложении Susanin travel

Об истории Рязани и ее самых заметных и интересных местах теперь можно узнать в новом приложении Susanin travel. Сервис с уникальными маршрутами содержит рассказы местных жителей о своем городе. Первый маршрут по древнему городу «Исторический центр Рязани» уже доступен.

Здесь нет случайных объектов – только самые интересные места и связанные с ними известные и редкие факты. Например, мало кто знает о символическом значении двух конных монументов в исторической части Рязани. Обычно это профессиональная сфера интересов скульпторов и архитекторов. Но «Сусанин» расскажет все доступно и кратко. Речь идет о двух легендарных героях Рязанской земли – Великом князе Олеге и, ставшим одним из символов города, воеводе Евпатии Коловрате. Лошади под всадниками изображены по-разному: под князем конь спокоен, у воеводы – вздыблен. Почему? Объяснение – в жизнеописании всадников. Первый, приняв монашество, умер естественной смертью, второй – погиб на бранном поле, защищая свою землю от врагов. Поэтому и лошадей под всадниками скульпторы изваяли по-разному. И это только один из фактов рязанского маршрута.

Сама идея приложения «Сусанин» родилась случайно у любящего свой родной Сергиев Посад Сергея Спиренкова. Спонтанная экскурсия одного нижегородского таксиста настолько увлекла Сергея, что захотелось собрать все захватывающие истории о городах Росси в одном приложении.

Сергей Спиренков, основатель сервиса Susanin travel: «Изначально, «Сусанин» задумывался как площадка, где турист ищет гида, но мы вовремя поняли, что это сложный и малоинтересный для многих путь, и проще оцифровать гида и дать туристу возможность пройти маршруты в любой момент. Так появилась текущая версия «Сусанина» – приложения, предлагающего туристические маршруты на основе знаний местных жителей. Каждый может рассказать о родном городе то, о чём не пишут в путеводителях. Мы решили отойти от энциклопедического повествования и обратились к опыту и знаниям горожан».

От идеи до воплощения прошло несколько лет. За это время подобралась профессиональная команда таких же неравнодушных людей, которые хотят и могут заинтересовать пользователей «Сусанина», а само приложение было отмечено грантом российского Фонда содействия инновациям. Вначале появились маршруты по Сергиеву Посаду, затем приложение «приросло» Волоколамском и Истрой, четвертой стала древняя Рязань.

«Исторический центр Рязани» – это только первый маршрут о городе. В планах создателей как минимум пять захватывающих городских истории, которые помогут гостям ощутить местный неброский колорит, почувствовать историческое величие древнего города, да и просто сделают Рязань доброй и хорошей знакомой для каждого.

Пользователи уже могут оценить маршруты, бесплатно скачав приложение Susanin. Для пользователей Android: https://clck.ru/37NFud для пользователей iOS: https://clck.ru/37NFvp