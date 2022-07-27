Малков: Вопрос строительства нового детского сада в Захарове должен быть решен

Врио Губернатора Рязанской области Павел Малков сказал об этом в ходе рабочей поездки в Захаровский район. Врио главы региона посетил ряд объектов экономики и социальной сферы, а также встретился с местными жителями и депутатами муниципального образования.

Захаровский детский сад №1 расположен в здании 1967 года постройки и не отвечает современным требованиям, есть острая необходимость в его серьезном обновлении и расширении площадей. Глава администрации района Ильдус Абдюшев сообщил, что намечено строительство нового детсада. Земельный участок уже определен и в случае выделения финансирования муниципалитет готов приступить к строительству уже в этом году. Проектно-сметная документация подготовлена еще в 2018 году.

Врио главы региона Павел Малков поручил министру образования и молодежной политики совместно с местной администрацией актуализировать проектно-сметную документацию согласно действующим ценам и проработать совместно с минфином региона вопрос финансирования этого проекта.

«Строительство детского сада жители единогласно определили одним из основных приоритетов села Захарово. Значит, этот вопрос должен быть решен», – подчеркнул Павел Малков и отметил, что по возможности строительство надо начать в следующем году.

Врио главы региона осмотрел Плаxинскую основную образовательную школу им. А.В. Александрова, которая была построена четыре года назад. К новому учебному году в ней будет открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Работа по его созданию сейчас активно ведется.

«Школа отличная, создана современная среда, – сказал Павел Малков. – Сейчас школа участвует в национальном проекте «Образование». Создаются специализированные классы химии, биологии, робототехники и оснащаются современным оборудованием. Уверен, детям будет очень интересно получать здесь новые знания».

Павел Малков посетил также школьный историко-патриотический музей, посвященный уроженцу с. Плахино, композитору, автору музыки гимна СССР и России, создателю дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии Александру Александрову. Комментируя просьбу об оснащении музея оборудованием для создания современной экспозиции, Павел Малков отметил: «В следующем году – 140 лет со дня рождения нашего великого земляка Александрова. Мы просто обязаны хорошо подготовиться к юбилею. Задача понятна: музей надо поддержать».

В селе Плахино Павел Малков положительно оценил результаты реализации проекта по благоустройству территории памятника Александрову. Работы проводились в 2022 году в рамках программы поддержки местных инициатив. Обустроены дорожки и тротуары, установлены скамьи, светильники уличного освещения, проведено озеленение.

В ходе рабочей поездки врио Губернатора Павел Малков осмотрел несколько участков дорог в Захаровском районе. В частности, подъездную дорогу к сушильному комплексу местного сельхозпредприятия, которая построена в этом году в рамках федеральной госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.

В рамках встречи с активом района Павел Малков обсудил актуальные проблемы МО и ответил на вопросы жителей. В частности, шла речь о возможности ремонта Захаровской районной больницы и оснащения ее необходимым оборудованием, а также строительства ФАПа в Плахинском поселении. Врио главы региона сказал, что на данном этапе будет активизирована выездная работа мобильных врачебных бригад в отдаленных населенных пунктах, где нет медучреждений.Павел Малков подчеркнул: «Задача – сделать региональную карту расположения медицинских объектов с грамотной маршрутизацией между ними для всех случаев жизни. Это то, над чем сейчас работает наше министерство здравоохранения. Тогда на встречах с жителями я смогу четко говорить, когда и где появится ФАП, больница. И в какое медицинское учреждение направлять пациентов в случае экстренной или плановой ситуации».